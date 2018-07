Atentie soferi! De maine, pe o portiune a strazii 31 August nu veti putea circula: incep lucrarile de reparatie - VIDEO

In urmatoarele luni vor fi reparate capital strazile 31 August, Tighina si Alexandru Cel Bun. Pe o suprafata de aproape 7 km patrati, autoritatile muncipale spun ca vor cheltui putin peste o suta de milioane de lei.

Banii vor fi alocati pentru schimbarea retelelor ingineresti. Reabilitarea totala a strazii se face din banii oferiti de Berd si BEI in cadrul proiectului “Drumuri Bune.”

De maine vor incepe lucrarile pe tronsonul cuprins intre strada Bulgara si Ismail, de pe 31 August, asa ca soferi vor fi nevoiti sa ocoleasca zona.

Vitalie BUTUCEL, SEF DIRECTIE TRANSPORT SI CAI DE COMUNICATIE: “De la Tighina la dreapta si de la Bucuresti sa virezi la stanga vom plasa indicatorie rutiere.”

Strada Ion Creanga, care urma sa fie reparata in acest an din banii municipali ramane sub semn de intrebare. Autoritatile spun ca au organizat trei licitatii, insa fara succes. La ultima a participat doar un singur agent economic.

Totodata, in urmatoarea perioada muncitorii de la Exdrupo vor repara integral cateva strazi, curtile blocurilor si vor continua sa carpeasca gropile acolo unde este nevoie. Seful de la Exdrupo spune ca vor fi vopsite trecerile de pietoni pe strazile inca unde nu s-a facut acest lucru.

Totodata, pe 10 bulevarde din capitala va fi mai multa lumina. Acestea vor fi luminate cu becuri led. Pentru asta din bugetul municipal s-au alocat 15 milioane de lei.