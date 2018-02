Atentie soferi. E imposibil sa mergi pe acolo. Strada din capitala, unde s-a format o gaura uriasa: "S-a prabusit o masina si au cazut oameni in ea. Nu avem pe unde trece" - FOTO

Imaginile au fost transmise in redactie de catre un vizitator al site-ului PROTV, care ne-a lasat si un mesaj: "Noi, locuitorii strazii Montana, ne-am adresat la Primaria mun. Chisinau si la S.A. Apa-Canal Chisinau cu problema privind deteriorarea drumului la interesctia strazilor Montana si Calusarilor. In urma spargerii tavii, saptamana trecuta, si, dupa interventia lucratorilor S.A. Apa-Canal Chisinau, s-a deteriorat o mare portiune de drum, ceea ce prezinta pericol pentru transport si pietoni. Pe timp de noapte au fost cazuri ca s-a prabusit o masina si au cazut oameni in groapa formata. Cu zi ce trece asfaltul se darama tot mai mult, iar graopa se adanceste, nu avem pe unde trece. Am solicitat raspuns si interventia dum-lor pentru solutionarea problemei cat mai rapid si am fost ignorati. De 2 saptamani nu se rezolva nimic si nici macar un raspuns nu am primit."

Potrivit celor de la Apa-Canal, ei nu poarta nici o raspundere, deoarece nu au intervenit cu lucrari la aceasta adresa, insa urmeaza sa investigheze cazul.