Atentie soferi. La aceasta ora se circula in conditii de ceata pe toate drumurile din tara. Cum va fi vremea in acest weekend - GALERIE FOTO

Meteorologii spun ca in acest weekend sunt prognozate maxime de 15-16 grade. Zapada aproape ca s-a topit asa ca timpul va fi numai bun de iesit la iarba verde, doar ca ar fi bine sa va luati si cizmele de cauciuc, deoarece noroi este cam peste tot.

Si noptile vor fi calde cu temperaturi de plus 2 grade. Mai frig va fi in nord. Incepand de luni, noptile vor fi tot mai calde, astfel ca vom avea si 8 grade cu plus.

De miercuri incepe sa se raceasca, astfel ca la sfarsitul saptamanii viitoare nu vom avea mai mult de 6 grade ziua si un grad noaptea. Plus la asta, va ploua. Potrivit site-urilor meteo internationale, astfel de temperaturi se vor mentine pana la sfarsitul lunii martie.