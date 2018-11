Atentie soferi. Restrictii de circulatie pe cateva strazi din centrul capitalei

Pregatirile pentru mitingul de maine sunt in toi in Piata Marii Adunari Nationale. Potrivit unui comunicat al PSRM, manifestatia va incepe cu un mars la ora 11:00. Oamenii vor porni din zona circului, in doua coloane.

Responsabilii de la primarie spun ca circulatia transportului public nu va fi sistata in timpul marsului. Insa incepand cu ora 12.00, circulatia pe bulevardul Stefan cel Mare, in perimetrul strazilor Puskin - Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni, va fi sistata.

Astfel, începând cu seara zilei de 17 noiembrie şi până la finisarea evenimentului, locurilor de parcare a unităţilor de transport care vor transporta participanţii la evenimentul sunt planificate pe tronsoanele:

- bd. Renaşterii (ambele părţi);

- str. P. Rareş;

- str. Dosoftei (în perimetrul str. M. Viteazul – str. Bodoni);

- str. Columna (în perimetrul str. S. Lazo – str. Puşkin);

- str. M. Viteazul (în perimetrul bd. Ştefan cel Mare – str. Columna, ambele părţi);

- str. Tricolorului;

- bd. Ştefan cel Mare (în perimetrul str. M. Cebotari – str. I. Creangă);

- Scuarul Academiei;

- bd. C. Negruzzi (ambele părţi).