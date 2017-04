Atentie soferi! Restrictii de circulatie pe mai multe strazi din capitala

Astazi in capitala au loc lucrari de curatire a orasului de copaci, crengi si cabluri electrice care au cazut in urma ninsorii din aprilie. Inspectoratului National de Patrulare anunta strazile unde va fi directionat sau restrictionat partial traficul rutier:

Sectorul Centru

Zona 1: sos. Hancesti, Gh. Asachi, N. Testimteanu, Schinoasa, Telecentru, iesirea la strada Gh. Asachi si Ismail- intrarea contrasens pe Kogalniceanu.

Zona 2: (str. Drumul Viilor, A. Crihan, Timis ) iesirea la sos. Hancesti- P. Halippa-Ismail intrarea contrasens pe Kogalniceanu.Zona 3: (stra. Mateevici, V. Alecsandri, Armeneasca, M. Eminescu) iesirea la str. Kogalniceanu.

Zona 4: (intre bul. Stefan cel Mare si str.Albisoara) iesirea la str. Ismail -intrarea contrasens Kogalniceanu.

Sectorul Botanica

Zona 1 (Grenoble, Decebal, Traian, Dacia, H.Botev) iesire la str.Decebal- sos Muncesti - str. Frumusica.

Zona 2 (mai jos de bd. Dacia) iesirea la sos. Muncesti prin strazile Decebal, Burebista, sos. Muncesti- str. Frumusica.

AEROPORTUL iesire la strada Decebal - sos. Muncesti- str. Frumusica.Sectorul Ciocana

Zona 1 (cartier cuprins intre strazile M. Sadoveanu, A.Russo, I.Duminiuc,M. Spataru) iesirea la strada M. Spataru- str. Transnitriei 2.

Zona 2 (cartierul cuprins intre strazile Vadul lui Voda, Uzinilor, Lunca Bacului, Mesterul Manole) iesirea la str. M.Manole, Sargidava-str. Transnistriei 2.

Sectorul Rascani

Zona 1 (cartie cuprins intre strazile Albisoara, Renasterii, T. Vladimirescu, A. Doga,Bogdan Voievod) iesirea la bd. Renasterii-Calea Orheiului-Socoleni-Doina.

Zona 2 (cartier cuprins intre strazile Dimo, Studentilor, B. Voievod, Calea Orheiului) iesirea la str. Calea Orheiului-Socoleni-Doina.

Sector Buiucani

Zona 1 (cartier cuprins intre strazile Alba Iulia, Vasile Lupu, sos. Balcani, or. Durlesti) iesirea la sos. Balcani-str. Calea Ghidighici-com.Ghidighici.

Zona 2 (cartier cuprins intre strazile stefan cel Mare, B. Bodoni-M. Viteazu-Calea Iesilor) iesirea la strada Calea Iesilor-Balcani-Calea Ghidighici-com. Ghidighici.

In acest context, INP solicita tuturor conducatorilor auto, ca in aceasta perioada, sa se abtina sa se deplaseze cu masinile personale, deoarece este necesar ca strazile, parcarile, etc. din capitala sa fie libere si accesibile. Soferii care au masinile parcate in curtile blocurilor, parcari, pe marginea strazilor, solicitam sa fie eliberate pentru a facilita lucrul echipelor formate din oamenii legii iar conducatorii auto care se deplaseaza spre Chisinau sa se abtina sa vina cu transportul personal.