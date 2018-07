Atentie soferi. Strada 31 august intra in reparatie. Vezi portiunea de drum unde circulatia va fi sistata aproximativ o luna - VIDEO

Primul santier va fi pe tronsonul cuprins intre strada Ismail si Tighina, iar in timpul lucrarilor, care vor dura aproximativ o luna, circulatia va fi sistata. Reparate vor fi si strazile Tighina si Alexandru Cel Bun, sustin autoritatile. Lucrarile se vor face din banii alocati de BERD si BEI. Din banii municipali, in acest an va fi reparata strada Ion Creanga.