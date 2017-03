Atmosfera de odinioara a reinviat la o pensiune de la Trebujeni. Gospodaria a fost renovata din banii americanilor si suedezilor, iar oficialii veniti la inaugurare au facut prajituri dupa reteta veche - VIDEO

Dupa ce au primit cate un martisor, musafirii s-au pus pe treaba. Si-au pus sorturi si au copt cornulete cu dulceata facuta din trandafirii care cresc in curtea pensiunii.

Karen HILLIARD, REPREZENTATA USAID MOLDOVA: “Da, am mai gătit, dar nu prăjituri, ci sarmale acasă.”

Liuba Railean este proprietara pensiunii. Dupa 44 de ani petrecuti la Chisinau, a ales linistea in sanul naturii si s-a retras la casa parinteasca, pe care si-a propus sa o tranforme in pensiune.

Locuinta si curtea au ceva ani insa, asa ca pentru a le aduce in ordine, femeii ii trebuiau bani. A auzit de acest program, l-a accesat si asa au venit sursele prin care bucataria, terasa si curtea au capatat un aspect deosebit.

Liuba RAILEAN, PROPRIETARA PENSIUNII: “Am aplicat la proiectul de competitate si au fost mai multe cereri, dar am castigat noi.”

6 pensiuni de la Orheiul Vechi au avut aceeasi soarta fericita. Pentru renovari au fost alocati peste 100.000 de dolari. Scopul este de a include Orheiul Vechi in patrimoniul UNESCO si de a atrage cat mai multi turisti in Republica Moldova.

Monica BABUC, MINISTRUL CULTURII: “Colaboram ca acest sit sa fie nu doar turistic dar si cultural si obiectiv de patrimoniu, rog sa tineti pumnii ca dosarul nostru in iulie sa fie votat de cele 25 de tari pentru a fi inclus in lista reprezentativa a unesco.”

Potrivit Organizatiei Mondiale a Turismului, Moldova este una dintre cele mai putin vizitate tari din Europa, iar numarul de turisti este extrem de mic. In ultima vreme insa pensiunile devin tot mai populare. Numarul turistilor in aceste locuri s-a triplat in 2016.