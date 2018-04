Atmosfera de sarbatoare in centrul capitalei. Scuarul Catedralei a fost decorat cu oua si lumanari. Silvia Radu, alaturi de sot si cele doua fiice a trecut pe acolo - VIDEO

Imediat cum au fost amenajate noile decoratiuni de Paste unii trecatorii si-au facut poze, altii, insa doar le-au admirat.

"Foarte original! Pentru prima vad asa ceva aici."

"Frumoase decoratiuni. Anul trecut nu au fost."

"Destul de simple si modeste. Cum sunt moldovenii, mai modesti."

"Foarte frumos, dar se putea si mai bine. - V-ati facut si poze? -Da, le-am trimis in Franta, am o fiica acolo."

Decoratiunile au fost instalate aseara pana tarziu in noapte.

"Orasul este foarte frumos, imi plac decoratiunile si cred ca e a doua oara cand venim aici."

"Am venit in vizita la prieteni, la cunostinte si cu aceasta ocazie vizitam si orasul."

In centrul capitalei, am intalnit-o astazi si pe Silvia Radu, care a trecut pe acolo impreuna cu sotul si cele doua fiice pentru a verifica decoratiunile din scuarul Catedralei.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: "Am stat cu compania Lumteh care a muncit, impreuna cu instalatorii ca becurile sa se aprinda noaptea aceasta in piata."

Primarul interimar ne-a spus ca va sarbatori Pastele alaturi de familie, iar maine va merge in sat la rude.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: "Am trecut prin targul de Pasti de aici de langa Catedrala, am procurat cozonaci. Nu am avut timp din pacate sa plamadesc aluatul si sa-l coc. Acum urmeaza sa vopsim ouale impreuna."

Decoratiunile pascale vor ramane in centrul capitalei timp de o saptamana si potrivit autoritatilor locale, acestea au fost cumparate de catre un agent economic. Luni la sedinta Primariei, Silvia Radu anunta ca in acest an, de Paste nu vom avea décor de sarbatoare in centrul capitalei deoarece se cheltuie prea multi bani pentru iepurasi si luminite. Decoratiunile erau aduse din Romania pentru cateva saptamani si, ulterior, duse inapoi.