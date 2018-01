Zeci de moldoveni care au ajuns, in ajun de Craciun pe stil vechi, pe aeroportul Chisinau au fost intampinati cu dulciuri si colinde - VIDEO

Printrei primii care au avut parte de surprize au fost pasagerii care au venit de la Moscova si Frankfurt. Ei au fost colindati, iar craciunitele au impartit cate o turta dulce in forma de brad.

“Foarte placut, nu m-am asteptat, dar e placut.”

“Moldova trebuie sa faca asa tot timpul, frumos. Sa inteleaga si alte popoare ca suntem si noi un popor educat.”

Moldovenii plecati la munca in strainate si care astazi s-au reintors de sarbatori au ramas impresionati.

“Super tare, chiar mi se pare frumos, cred ca e facut din suflet pentru oamenii care nu au fost demult acasa. Chiar te atinge la sulfet.

“Cum nu am fost un an in Moldova, e bun. -De unde veniti? -Novosibirsk.“

Si strainilor le-a placut cadoul. Au fost incantati mai ales de colindatori.

“Imi vine sa dansez. Te simti fericit. -Sunteti pentru prima data in Moldova? -Nu, deja locuiesc aici. Predau engleza.“

De o atmosfera calda au avut parte si cei care astazi au parasit tara.

“Asteptarea zborului se reduce la minimum. Foarte placut.”

Un barbat in varsta de 65 de ani care isi astepta zborul impreuna cu sotia sa, nu a mai fost acasa de 20 de ani. In tot acest timp spune ca a lucrat ca inginer in Rusia, in orasul Omsk, iar dorul de casa l-a adus abia acum in Moldova.

“Aici am sora si nepoti. Sotia lucreaza la universitate, preda limba germana. I-a placut aici, a zis foarte bine, eu parca am nimerit in Europa. Orasul s-a schimbat foarte mult.“

Un alt barbat care locuieste la Moscova spune ca Moldova a devenit mai primitoare.

“Iubim foarte mult Moldova si acest oras. Ma leaga foarte multe de el, sunt amintiri si asa o muzica nostalgica, este placut.”

Potrivit Politiei de Frontiera de pe 20 decembrie pana ieri s-au inregistrat peste 800 de mii de traversari a frontierei Republicii Moldova, iar in ultimii trei ani, peste 130 de moldoveni au plecat in Europa si nu s-au mai intors.