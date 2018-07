Atmosfera incendiara in Oraselul sportiv Orange. Ghiceste scorul si castiga si-a desemnat castigatorul automobilului Hyundai Accent - VIDEO

Elena, microbist: ”Aici este o atmosferă minunată, multe emoţii! E mult mai bine aici decât să priveşti acasă, emoţiile sunt mai mari”.

Ion, microbist: ”Lumea se distrează la maxim, atmosfera este deosebită, la fel ca şi meciul. Ador să petrec timpul alături de prieteni, urmărind fotbal de calitate”

Julien DUCARROZ, Director General Orange Moldova: ”Pasiunea clienţilor noştri este şi pasiunea noastră, pentru că Orange este mai aproape de ce-i important pentru fiecare şi mai este şi un fan fidel al fotbalului. De 11 ani suntem parteneri ai Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal, timp în care am desfăşurat mai multe proiecte frumoase. Şi în acest an am fost alături de microbiştii ţării, i-am antrenat în competiţii virtuale, ţinându-i conectaţi la tehnologiile moderne, prin intermediul celei mai extinse şi avansate reţele3G+ şi 4G, precum şi prin intermediul celui mai rapid internet fără fir, până la 150 Mbpsi”.

Automobilul Hyundai Accent şi-a găsit câştigătorul

Orange Moldova şi Hyundai au invitat toţi microbiştii să participe la cel mai popular concurs de fotbal, Ghiceşte scorul şi câştigă, desfăşurat în perioada 6 iunie – 15 iulie, care şi-a desemnat câştigătorii. Peste 11 mii de microbişti au participat la concurs şi au ghicit peste 31 mii de scoruri. În cadrul concursului, au fost oferite bonusuri sub formă de minute pentru apeluri în reţea, MB de trafic internet mobil şi smartphone-uri Huawei.

După încheierea tuturor meciurilor din cadrul competiţiei de fotbal, participanţii care a acumulat 20 de puncte şi mai mult, au fost admişi la tragerea la sorţi pentru premiul mare al concursului - automobil Hyundai Accent. Astfel, 382 de participanţi, care în total au ghicit peste 8400 de scoruri, şi-au încercat norocul la extragerea din 18 iulie curent. Fiecărui participant i s-a atribuit un număr de ordine, iar rezultatele extragerii au fost afişate pe https://www.random.org/draws/records/, sub supravegherea comisiei de validare.

Câştigătorul premiului mare este Eugen Soltan, originar din Floreşti, Dumitreni, în vârstă de 30 de ani. Vestea că norocul i-a bătut la uşă l-a luat prin surprindere pe Eugen, care a telefonat de trei ori la serviciul suport clienţi Orange pentru a confirma că nu este o glumă.

Viorel Soltan, câştigătorul premiului mare: ”Urmăresc campionatul al treilea an consecutiv. Am urmărit toate meciurile şi de fiecare dată am trimis scoruri. Chiar dacă nu câştigam, nu mă lăsam bătut. Sunt foarte bucuros, visurile devin realitate”.

Preşedintele Hyundai Moldova, Garry Mensch: ”Deja este o tradiţie bine definită parteneriatul pe care îl avem cu Orange Moldova. Compania Hyundai Motor susţine cu succes dezvoltarea sportului în masă şi profesional, în special devenind partener al marilor turnee în fiecare an, cum ar Cupa Confederaţiilor FIFA. Anul acesta norocosul câştigător va merge acasă cu sprintenul Hyundai Accent, care îi va fi de azi înainte un bun prieten la drum. Felicitări, Eugen! Mult succes şi numai semafoare verzi în cale.”

Competiţia virtuală FIFA 2018

În acest an, 100 de iubitori ai sportului electronic şi-au măsurat puterile la e-World Cup FIFA Moldova, desfăşurat în Orange Gaming Zone din scuarul Operei Naţionale. Turneul FIFA 2018 a fost organizat de către Moldova Esports Federation, în parteneriat cu Orange şi Federaţia Moldovenească de Fotbal. Iar câştigătorul competiţiei e-World Cup FIFA Moldova este Ernest Guleac, fiind urmat de Maxim Rotaru şi Andrei Popescu.

Orange este un susţinător fidel al fotbalului

De 11 ani Orange susţine organizarea evenimentelor legate de sportul preferat al moldovenilor. Până în prezent, Orange a animat evenimente din domeniul fotbalului, cum ar fi Campionatului European de Fotbal 2004, 2008, 2012, 2016. Cupa Liceelor la Fotbal "Gura Căinarului", Cupa Naţională a Moldovei Orange, Campionatul Mondial 2006, 2010, 2014 şi 2018.

