Atunci cand e nevoie de ajutor, se arunca in apa fara ezitare si salveaza vieti. Salvamarii si-au etalat abilitatile in cadrul unei competitii pe lacul Ghidighici - VIDEO

Atunci cand e nevoie de ajutor, se arunca in apa fara ezitare si salveaza vieti. Vorbim despre salvamari, care astazi si-au etalat abilitatile in cadrul unei competitii pe lacul Ghidighici. Fiecare secunda conteaza atunci cand cineva se afla in pericol, asa ca astazi scafandrierii au demonstrat ca pot fi foarte rapizi, iar cei mai buni au fost premiati.