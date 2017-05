Au adus o cusca din ziare in fata Parlamentului. Mai multe ONG-uri de media au protestat astfel de Ziua Mondiala a Libertatii Presei - VIDEO

Activistii si jurnalistii au facut o cusca din ziare, iar in semn de protest unul dintre tineri a stat in interior. Astfel, manifestantii au vrut sa le spuna alesilor poporului ca, de la an la an, presa are tot mai putin acces la informatii de interes public, pentru ca institutiile statului refuza sa le ofere.

O alta problema ar fi implicarea unor politicieni in politica editoriala a unor institutii mass-media. Potrivit activistilor, nerezolvata a ramas si problema intimidarii jurnalistilor, de catre anumiti functionari.

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: "Perceptia mea este ca avem o presa libera."

Vitalie CALUGAREANU, JURNALIST: "Nu eu nu ma simt jurnalist liber."

Astazi si parlamentul a organizat o expozitie de fotografii cu actuali si fosti deputati din legislativ. 3 mai a fost desemnata ziua libertatii presei de catre Adunarea Generala a ONU in anul 1993 pentru a atrage atentia asupra importantei si obligatiei resprectarii libertatii de exprimare, in conformitate cu prevederile Declaratiei Universale a Drepturilor Omului.