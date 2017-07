Au aflat cum e sa traiesti sub cerul liber si in lipsa confortului de acasa. Sute de copii din tara au mers la o tabara, in corturi, unde au invatat cum sa supravietuiasca intr-o padure - VIDEO

La tabara, in corturi. In aceasta saptamana, sute de copii din tara au aflat cum e sa traiesti sub cerul liber. In lipsa confortului de acasa, adolescentii s-au simtit de parca s-ar fi aventurat intr-o jungla, acolo unde natura face legea. Tinerii spun ca au invatat lucruri pe care nu le-ar fi inteles pe bancile scolii, dar mai cu seama au invatat sa supravietuiasca in padure.