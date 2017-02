Au ajuns la spital dupa s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la sobe defecte

Potrivit DSE, cazurile au avut loc ieri. Prima persoana care a fost adusa la spital este o femeie de 65 de ani din or. Falesti. Cel mai probabil persoana a solicitat ambulanta dupa ce a inhalat gazele toxice emanate de la o soba din locuinta. La moment starea femei este stabila. Toate circumstantele urmeaza sa fie elucidate.

Un alt caz in care a avut de suferit un barbat de 37 de ani a avut loc ieri in orasul Cahul. Persoana a fost internata in spital dupa ce s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o soba.

Serviciul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale atentioneaza oamenii sa fie prudenti si sa aeriseasca bine locuintele si sa stinga focul din sobe pe noapte.

Conform datelor operative de la inceputul anului 2017 din cauza intoxicatiilor cu monoxid de carbon 14 persoane au decedat iar 25 au avut de suferit.