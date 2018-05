Placutele auto neutre, pentru soferii din stanga Nistrului: fara stema, drapel si cu certificatele de inmatriculare doar in limba engleza. Cum arata acestea - VIDEO

Au aparut noile placute auto, care le-ar permite soferilor din regiunea transnistreana sa circule in strainatate. Acestea contin doar trei litere si trei cifre, iar simbolurile de stat lipsesc. Totodata, certificatele de inmatriculare sunt doar in limba engleza. Responsabilii de la Tiraspol spun ca au refuzat de principiu ca documentul sa fie in limba romana.