Au asteptat un semn ca vine iarna ca sa-si schimbe cauciucurile. Ingrijorati de vremea rece si lapovita prognozata de meteorologi pentru zilele urmatoare, soferii au facut astazi cozi la statiile de vulcanizare - VIDEO

Majoritatea soferilor pe care i-am intalnit astazi la vulcanizari, spun ca au venit pentru ca au auzit ca in zilele urmatoare va fi frig, iar pe alocuri va cadea si lapovita. Asa ca au decis sa-si echipeze masinile cu cauciucuri de iarna. Andrei ne-a povestit ca s-a plimbat mult prin oras pana a gasit un service la care coada era mai scurta.

Andrei LUCA, SOFER: "Timpul in zilele acestea se raceste, o sa fie lapovita si din cauza asta am hotarat sa schimb mai repede pentru ca sa nu am surprize."

Iar pentru asta a stat la coada aproape o ora.

Andrei LUCA, SOFER: "Astept, vedeti ca sta masina pe butuci. Astept sa mi le instaleze, nu am incotro sper ca repede. Deja am inghetat daca sincer."

Iar acest sofer s-a grabit sa vina la vulcanizare dupa ce sotia l-a trimis sa-si schimbe pneurile.

"Am venit stau de o ora jumatate in rand, astept sa-mi vina randul. Eu sunt dupa aceste doua masini, mai dureaza vre-o ora."

Si daca unii soferii au mers la service-uri fiind manati de vremea rea si de lapovita care ne asteapta in urmatoarele zile, acest barbat spune ca a decis sa-si schimbe cauciucurile deoarece nu se mai simtea in siguranta sa circule cu cele de vara.

"Se face frig, din cauza asta rotile de vara se intaresc si este periculos de circulat. Anvelopa nu asculta si se face tare, cea de iarna insa este mai moale."

Asa ca a profitat de ziua sa libera si a venit sa schimbe cauciucurile la masina, insa nu s-a asteptat ca randul sa fie atat de lung.

"Rand, oamenii probabil si-au amintit ca trebuie sa-si schimbe cauciucurile. Aici lucreaza bine, operativ si mie imi place, eu aici mereu imi schimb anvelopele."

Angajatii service-ului auto spun ca nu duc lipsa de clienti in aceste zile si au mai multa treaba decat de obicei.

"De cand s-a racit e foarte aglomerat, am chemat toti colegii de lucru pentru a face fata."

Mecanicii auto sustin ca zilnic reusesc sa deserveasca in jur de 100 de masini. Conform regulamentului circulatiei rutiere, anvelopele de iarna se schimba in functie de conditiile meteo. Saptamana aceasta ne aduce, frig, ploi si chiar lapovita, asa ca politia ii indeamna pe soferi sa fie pregatiti sa infrunte sezonul rece.

Echipati-va masinile cu pneuri de iarna, reduceti viteza atunci cand asfaltul e ud sau pe drum e ghetus si circulati cu luminile aprinse si ziua, va indeamna Inspectoratul National de Patrulare. La noapte vom avea minus cinci grade, anunta meteorologii, iar ziua cel mult cinci. Miercuri si joi in nordul tarii ar putea sa cada primii fulgi.