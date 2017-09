O tanara de 20 de ani a fost atacata in lift de trei indivizi, care i-au luat telefonul. Tinerii, care au intre 15 si 18 ani, banuiti. Doi au fost retinuti, iar unul este cautat de politie. Ce risca acestia - VIDEO

Potrivit oamenilor legii, unul, in varsta de 17 ani, a fost retinut in Bulboaca, iar altul, de 18 ani, a fost plasat in detentie, intrucat era condamnat la 5 ani de inchisoare pentru diverse infractiuni savarsite anterior.

Cel de-al treilea, in varsta de 15 ani, este cautat de politie.

Pentru fapta savarsita, indivizii risca inchisoare de la 5 ani pana la 7 ani.