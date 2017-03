Au batut palma, insa conditiile sunt dure. La ce numitor comunc au ajuns localnicii din Bubuieci cu autoritatile locale privind gunioiul: Au semnat un acord - VIDEO

Au batut palma, insa conditiile sunt dure. Localnicii din Bubuieci au ajuns la un numitor comun cu autoritatile locale si au permis in zori autospecialelor cu gunoi sa descarce deseurile la groapa din localitate. In schimb, municipalitatea s-a angajat ca in 45 de zile sa gaseasca un alt loc de depozitare a deseurilor, iar groapaa de la Bubuieci sa fie inchisa si conservata. Acordul a fost semnat la miez de noapte, pentru ca in zori, muncitorii de la autosalubritate sa reia evacuarea gunoiului din Chisinau.