O hotarare in acest sens a fost luata astazi de guvernul roman, la solicitarea autoritatilor de la noi, care au spus ca au nevoie de bani. Suma ar urma sa intre in conturile ministerului Finantelor pe 27 februarie, cu o luna mai devreme decat era stabilit initial. Prima transa de 60 de milioane de euro a fost transferata in luna august, anul trecut.