Au cerut salarii mai mari cu 50 la suta si au primit lefuri cu 11 procente mai mari. Cu atat vor creste salariile profesorilor de la 1 septembrie - VIDEO

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Problemele pot fi rezolvate cand ele se discuta, nu prin intermediul protestelor, protestele sunt o modalitate de a atrage atentia asupra unei probleme, solutiile se gasesc in discutii. Inteleg ca nivelul de salarizare nu e pe potriva in RM. Facem eforturi.”

Acum cateva luni sute de profesori au protestat in fata Guvernului si Parlamentului, cerand salarii mai mari cu 50 la suta. Premierul anunta atunci ca in buget sunt bani pentru o crestere de maxim 10 procente. Majorarea de 11,3 la suta va costa statul aproape 1 miliard de lei in 2018.