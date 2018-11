Au cumparat intr-un an cat altii in sapte: ce achizitii fac judecatorii din Moldova - Anticoruptie.md

Terenuri, case de lux si apartamente in zone de elita, dar si masini de zeci de mii de euro, proprietati pentru care majoritatea moldovenilor trebuie sa economiseasca ani la rand, au intrat, in 2017, in posesia mai multor judecatori. In timp ce unii le-au obtinut prin mostenire de la rude si parinti sau au luat credite ca sa le cumpere, altii pretind ca le-au procurat din salariu. Unii dintre magistrati au avut castiguri mult sub valoarea achizitiilor pe care le-au facut pe parcursul anului trecut, scrie anticoruptie.md