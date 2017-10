A cumparat sicriu, cruce si se pregatea de inmormantare, iar cand a mers la morga, femeia era vie. Un barbat din Criuleni sustine ca a fost anuntat de medici ca sotia sa a murit. Doctorii: "Au inteles gresit"

Acum patru zile, o femeie de 35 de ani dintr-o localitate din Criuleni a fost internata la spitalul raional Criuleni. Joi seara, dupa trei zile de la internare, sotul femeii sustine ca a fost sunat de catre medici si a fost anuntat ca sotia sa s-a stins pe patul de spital.

Barbatul spune ca vineri dimineata a mers la Chisinau pentru a cumpara cruce, sicriu si tot ce este necesar pentru a-si inmormanta sotia. Astfel, vineri dupa-amiaza barbatul sustine ca s-a dus cu tot cu sicriu la morga din Criuleni, iar cand a ajuns acolo si-ar fi gasit sotia pe jos, plina de sange, iar cand s-a apropiat de ea, aceasta rasufla. Femeia ar fi cazut de pe targa si s-ar fi lovit, spune barbatul. Imediat, sotul femeii ar fi chemat medicii, iar femeia a fost internata la terapie intensiva si se afla in coma.

Contactat de Pro TV, directorul spitalului de la Criuleni sustine ca totul este, de fapt, o eroare si ca rudele femeii nu ar fi inteles corect. Acesta sustine ca acum cateva zile femeia a fost internata in stare grava la spital si se afla in continuare in coma, dar si ca niciunul dintre medici nu ar fi anuntat rudele ca aceasta ar fi murit.

Revenim cu detalii.