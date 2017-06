Au curs lacrimi in satul Haragas, Cantemir, unde elicopterul SMURD Iasi s-a prabusit, iar cei patru membri ai echipajului si-au pierdut viata. In acel loc a fost ridicat un memorial - VIDEO

Au curs lacrimi astazi in satul Haragas, Cantemir, acolo unde acum un an, elicopterul SMURD Iasi s-a prabusit, iar cei patru membri ai echipajului si-au pierdut viata. Astazi a fost inaugurat memorialul ridicat in cinstea eroilor cazuti la datorie, iar la eveniment au venit rudele victimelor, dar si oficiali.