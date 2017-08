Au dansat pentru viata. Mai multi tineri cu insuficienta renala, ajutati de cativa dansatori, au reusit miscari spectaculoase pe ritmurile piesei Hey Mamma

Desi nu au voie sa faca prea multa miscare, tinerii cu insuficienta renala au dansat cu multa voie buna. Indeamna oamenii sa fie atenti si sa mearga la doctor, pentru a depista din timp afectiunile rinichilor.

"Cum va simtiti dupa dans? -Foarte bine, ar fi bine mai des sa fie asa ii luam si pe batranii de aici si iesim cu toti la dans”.

Tatiana are 38 de ani, este mama a patru copii si de 5 ani, viata ei inseamna lungi proceduri de hemodializa. Spune ca i-a fost greu sa-i accepte diagnosticul, insa cu timpul a invatat sa se bucure de fiecare clipa a vietii.

"Noi aici venim ca la lucru. Trebuie sa fim optimisti si sa mergem inainte, nici nu ma gandesc ca sunt bolnava va spun sincer”.

Andrei, un tanar de 30 de ani a luat o decizie importanta dupa ce a participat la Flash MOB.

Andrei TUCIAC: "De ce să nu încerc să merg într-o şcoala de dans. Extraordinar câte emoţii şi energie am dat acestui dans, am dorit să le transmit celor care s-au ciocnit cu aceasta problema că dializa nu este o condamnare.’’

Victoria este din Dubasari si vine la hemodializa de 3 ori pe saptamana deja de 2 ani. Din cauza asta, a fost nevoita sa renunte la serviciu. Si asa e in fiecare caz. Pacientii de la Centrul de Dializa spun viata lor s-a schimbat enorm de cand au fost diagnosticati cu insuficienta renala.

"Suntem atenti la ce mancam, ce bem si indemnam si altii sa o faca”.

Timp de doua saptamani, cei 8 pacienti au invatat miscarile impreuna cu dansatorii de la Academia de dans JUST FRIENDS.

Diana STIRBU, PSIHOLOG IN CADRUL CENTRUL DE DIALIZA: "Au uitat de probleme si s-au concentrat pe activitate.”

Evenimentul a fost organizat in contextul Zilei Internationale a Tineretului, marcata in cateva zile. In Republica Moldova circa 500 de persoane sunt dependente de hemodializa.