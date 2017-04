Au dat start sezonului de alergari. Peste 200 de persoane au profitat de faptul ca afara se incalzeste si au iesit la o tura prin parc - VIDEO

Echipati corespunzator, participantii, in mare parte tineri, s-au aliniat la start si au pornit in pas alergator.





Cei 200 de oameni au alergat in jurul lacului pe distante diferite. Copii au avut o cursa de 1500 de m, iar adultii cate 4 si, respectiv, 6 km.

Oamenii spun ca vremea e deja suficient de blanda pentru ca toata lumea sa iasa in parcuri si sa alerge putin.

De dimineata, a fost cam racoare, iar participantii au fost nevoiti sa cam faca slalom printre baltoace.

"Timpul nu ne sperie...., anul trecut chiar am cazut si pe jos..."

La final, participantii s-au ales cu premii.

Ion BABARA, PRESEDINTELE CLUBULUI DE ALERGARI "Noi le dam premii, pe categorii de varste. La categoria absoluta de 6 Km- peste 300, 250, 200 de lei. Pe categorii de varste premiile sunt de 150, 100 si 80. Sunt si medalii la primii trei."