Au depus flori la memoriale, au cantat cantece din perioada sovietica si au adus un omagiu veteranilor. Cum a fost sarbatorita Ziua Victoriei si Ziua Europei la Ocnita, Drochia si Causeni - VIDEO

In intreaga tara au avut loc astazi manifestatii dedicate Zilei Victoriei. La Ocnita oamenii au marsaluit prin oras cu flori in mana si cu fotografii ale celor care au cazut pe campul de lupta in ce de-al doilea razboi mondial.

La Drochia a rasunat fanfara, iar oamenii au depus flori la memorialul eroilor cazuti. Autoritatile au organizat si o expozitie de arme. Oamenii spun ca sarbatorsc atat Ziua Europei, cat si a Victoriei.

“Am venit sa depun flori in amintirea lor, tata a luptat.”

“Sarbatoresc Ziua Europei. Am copii care traiesc in Europa.”

“Daca baietii au luptat pentru noi, cum sa nu vii de 9 mai.”

Cei mici au cantat melodii rusesti din perioada sovietica. Veteranii de razboi isi amintesc cu durere despre oroarea prin care au trecut. A ajuns pe campul de lupta cand aveau 20 de ani.

Un omagiu a fost adus veteranilor si la Causeni. Acestia au organizat un mars avand in maini fotografii ale celor cazuti pe razboi. 3000 de politisti au asigurat ordinea publica in toata tara.