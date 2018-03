Au devenit eroi, donand sange. Peste 150 de tineri, mobilizati de studentii de la medicina, au venit la Universitatea Nicolae Testemiteanu ca sa doneze sange - VIDEO

Gandul ca de fapta lor ar putea depinde viata cuiva i-a facut pe studenti sa scape de frica de ac. Azi, in jur de 150 de tineri au participat la eveniment, printre ei si Eugenia Psaneac.

Eugenia PSANEAC, STUDENTA: “Sunt multe accidente in tara noastra si multe cazuri nefericite. Poate muri un om doar din cauza pierderii de sange. Daca nu putem dona un organ, macar sa donam sange, pentru ca se restabileste.“

“Fiecare om are dreptul la sansa de a trai. Sunt oameni cu grupe sanguine mai rare.”

Faci o fapta buna nu doar pentru altii, ci si pentru tine, au spus studentii de la medicina care au invatat la lectii ca donarea sangelui ar fi benefica pentru organism.

“Ne curatim si noi sangele. Orice are un termen. Este nevoie de un refresh. “

Desi campania a fost intitulata “Fii erou. Doneaza sange”, tinerii spun ca gestul nu trebuie sa fie perceput tocmai iesit din comun, ci ca fiind unul firesc. Iar oamenii ar trebui sa doneze sange de mai multe ori pe an.

“O fapta facuta din inima si din suflet, pe care orice persoana trebuie sa o faca. “

Au dat curs provocarii si studentii straini. Fiecare a donat cate 450 de mililitri de sange.

“Vreau sa ajut cum pot. Am zis ca nu am nicio problema cu donarea de sange si am venit. “

Totusi, nu toti doritorii au putut deveni donatori. Inainte de procedura, tinerii au trecut un examen medical.

“Efectuam testul de hemoglobina in sange si verificam daca coincide grupa sanguina cu cea indicata in acte. Daca hemoglobina este scazuta, donatorul nu poate dona. “

Traditional, donatorii au primit la iesire cate un pachet alimentar, continutul caruia s-a schimbat recent.

“Avem ciocolata cu lapte, un kilogram si 600 de grame de halva, tocanita de dovlecei, conserve de peste si un suc de un litru, care anul trecut era mai mic. Certificat care elibereaza de la ore pentru 2 zile ori de la munca. “

Campania este organizata de doua ori pe an de catre studentii de la medicina.

“Avem scopul de a sensibiliza anume studentii, care sunt tineri si sanatosi. Ei isi revin mai repede de la donarea de sange. “

Pot dona sange persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 si 60 de ani si greutatea corporala minima de 50 de kg. Totodata, donatorii nu trebuie sa sufere de boli de piele, operatii de ulcer, sechele pulmonare sau alte afectiuni.