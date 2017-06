Au donat sange pentru a salva o viata. De ziua mondiala a donatorului, sute de oameni au facut cozi la punctele de colectare din capitala instalate de Centrul National de Transfuzie a Sangelui - VIDEO

Fiica Angelei Procoava a fost ieri la un pas de moarte. Dupa o interventie chirurgicala dificila, ea a avut nevoie de transfuzie de plasma pentru a ramane in viata. Femeia spune ca abia acum a inteles cat de important este sa donezi sange macar o data pe an.

Angela PROCOAVA, MAMA PACIENTEI: “Este foarte important, care sunt pacienti mult mai gravi care au nevoie de sange. Este chiar mare nevoie de asa ceva.”

Pentru astfel situatii cu final fericit Polina Turta in varsta de 60 de ani a donat in patru decenii peste o suta de litri de sange si a salvat peste 400 de vieti. Femeia spune ca daca nu ar fi limita de varsta, ar dona pana la sfarsitul vietii sale.

Polina TURTA, DONATOR: “In famiie sotul tot e donator emirit. Feciorul donator activ, nora lucreaza la Centrul de Transfuzie. Am donat in timpul razboiului din Transnistria, am fost participanta a razboiului si am donat direct sange. Cunosc pacientii acestia, sunt sanatosi.”

Desi nu sunt donatori cu experienta, militarii din Armata Nationala au invadat azi punctele de colectare din capitala. Potrivit Centrului National de Transfuzie a Sangelui, de la militari se vor colecta in jur 270 de litri de sange. Majoritatea a donat pentru prima oara.

“Sunt pentru prima oara, parca starea de sanatate imi permite. 470 de ml pentru prima oara e mult dar sper sa rezist. Fiind militar suntem obligati sa varsam sange pentru patrie. Ma cam ameteste.”

“Pentru prima oara. Este un eveniment foarte important, fiecare trebuie sa participe la asa ceva.”

Si angajatii din institutiile medicale, 300 la numar, au stat la coada pentru a dona sange.

Vitalie PURICE, MEDIC:“Activez in blocul hematologic ca mdic de garda. Din 2010 donez cu regularitate pentru a darui o picatura de viata persoanelor care are nevoie.”

Larisa CATRINCI, DIRECTOR INSTITUL ONCOLOGIC: “Sunt cu colegii mei cu sefii de sectii, pentru ca ONCO este cel mai mare beneficiari de componente de sange pentru copii.”

16 centre au fost deschise in toata tara, dintre care sase in Chisinau. Potrivit Centrului National de Transfuzie, numarul donatorilor este in crestere, iar astazi aproape o tona de sange va fi colectata de la voluntari.

Svetlana CEBOTARI, DIRECTOR CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI: “ Fiecare an fiecare eveniment de aduce cu 20-30 la suta de oameni si de unitati de sange recoltate. Cred ca vom asigura campanii simestriale sau trimestriale de colectare a sangelui.”

Campania de colectare a sangelui a inceput pe 1 iunie in toata tara si se va incheia astazi.