Au fost afisate rezultatele la examenele de Bacalaureat 2017: anul acesta numarul candidatilor care au luat note pozitive la examenul de capacitate a crescut

Comunicatul emis de Ministerul Educatiei:





Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Curriculum si Evaluare, rata de promovare a examenului in sesiunea curenta este in ascensiune in comparatie cu sesiunea din anul precedent. La sesiunea de Bacalaureat 2017 au fost admisi 10048 de candidati din licee, 4237 de candidati din colegii, 141 de candidati din universitati, 254 de candidati care s-au inscris in regim extern si 4078 de restantieri din sesiunile anterioare, in total 18758 de candidati.Rata de promovare a absolventilor din licee este de 81,24% , cu 4,32 puncte procentuale mai mare decat anul trecut. Astfel, din cei 10048 de liceeni, 8163 au promovat examenul de Bacalaureat.

Chiar daca pentru candidatii din colegii examenul de Bacalaureat nu reprezinta etapa finala a studiilor, aproape jumatate dintre ei au promovat examenul. Astfel, dintre cei 4237 de candidati admisi au promovat examenul de Bacalaureat 1982 de candidati. Rata de promovare constituie 46,78%, fiind in crestere fata de anul precedent cu 7,11 puncte procentuale. Din 4078 de restantieri din sesiunile anterioare au promovat examenul 761 de candidati, ceea ce constituie 18,66%.in total au promovat examenul de Bacalaureat 11017 candidati, ceea ce constituie 58,73% din numarul total admisi in sesiune, rata promovabilitatii fiind in ascensiune cu 4,78 puncte procentuale fata de anul precedent. Numarul candidatilor cu nota medie mai mare sau egala cu 8 este de 1467, in comparatie cu 1316 in 2016, iar 264 de candidati au nota medie mai mare sau egala cu 9, in comparatie cu 178 in 2016.

Totodata mentionam ca numarul de candidati eliminati din examen este in descrestere, anul acesta fiind eliminati din examen 8 candidati, in comparatie cu 51 in 2016.

in perioada 27-28 iunie 2017, candidatii care nu sunt de acord cu nota obtinuta isi pot depune contestatiile la Centrele de Bacalaureat intre orele 9:00–18:00. Rezultatele finale, dupa examinarea contestatiilor, vor fi anuntate pe data de 6 iulie.

in perioada 17-24 iulie 2017 va fi organizata sesiunea suplimentara a examenului de Bacalaureat. Pentru participarea la sesiunea suplimentara, in zilele de 6 - 7 iulie, candidatii vor depune o cerere in scris la Centrul de Bacalaureat in care au sustinut sesiunea de baza.

Ministerul Educatiei aduce sincere felicitari absolventilor care au promovat examenul, dorindu-le succese la admitere in institutiile superioare de invatamant.