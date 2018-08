Au fost anuntate rezultatele finale la sesiunea repetata de bacalaureat. 38% din cei 4 mii de candidati au reusit sa-l promoveze

In sesiunea curenta a crescut si media examenului de bacalaureat. Daca in 2017 era de 6,70, in acest an este de 6,89. De cealalta parte a scazut numarul elevilor eliminati - doar sase in comparatie cu cifra dubla de anul trecut. Potrivit Ministerului Educatiei, in total din cei 18 mii de absolventi de liceu, 13 mii au luat examenul de bacalaureat cu brio.