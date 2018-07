Au fost identificate cele doua femei care au luat un cadru de mers pentru persoane cu dizabilitati din fata unui bloc din capitala. Ce le-au spus politistilor - VIDEO

Incidentul a avut loc acum doua zile in amiaza mare pe strada Miorita din cartierul Telecentru. In imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum doua femei si un minor, intra in bloc, apoi ies, i-au cadrul de mers si se indeparteaza incet privind in stanga si in dreapta.

Femeia careia ii apartine dispozitivul spune ca nu este prima data cand il lasa in fata blocului si nici prin cap nu i-a trecut ca cineva ar putea sa-l fure. Acum ea se plange ca-i este foarte greu sa se deplaseze, chiar si prina casa.

Locatarii blocului sunt indignati de acest caz si au lipit in ascensor poze cu femeile care au luat cadrul, rugand oamenii care le recunosc sa sune la politie.

O vecina spune ca atunci cand se intorcea acasa a intalnit in curte cele doua femei care apar in imagini, insa a crezut ca sunt rude ale Marianei. Astazi politia a a anuntat ca a identificat femeile, iar acum acestea sunt audiate.

Una dintre ele ar locui in acel bloc, iar cea de a doua este sora, care venise in vizita si a carei sot are probleme locomotorii. Vazand cadrul de mers in fata bloculi, acestia spun ca s-au gandit ca a fost lasat de cineva caruia nu-i mai trebuie. Deocamdata nu se stie ce sanctiune vor primi cele doua.



