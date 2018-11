Au fost momente de panica la bordul cursei Moscova-Chisinau. Un barbat a incercat sa deschida usa avionului in zbor. "Au incercat sa-l calmeze, am inteles ca are probleme cu familia" - VIDEO

Au fost momente de panica la bordul cursei Moscova-Chisinau. Un barbat a incercat sa deschida usa avionului in zbor si sa sara de la inaltime. Insotitorii de bord nu l-au putut calma, asa ca in ajutor le-au sarit cativa deputati socialisti, aflati in avion. Pana la urma, buclucasul a fost legat si tinut asa pana la aterizare.