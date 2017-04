Au fugit nu de griji, ci pentru sanatate. O competie de duathlon organizata in capitala a provocat astazi sute de oraseni la miscare - VIDEO

Au fugit nu de griji, ci pentru sanatate. Pentru ca a fost o zi frumoasa, nici prea calda, nici prea rece, cateva sute de oamenis-au adunat in aceasta dimineata in Piata Marii Adunati Nationale. Aici s-a dat startul la duatlon. Competia a constat din doua probe, mai intai doritorii au pedalat, dupa care au alergat, bulevardul Stefan cel Mare fiind impartit in doua.

De departe cei mai sprinteni au fost tinerii. Daca pentru unii efortul fizic a fost floare la ureche, altii insa au transpirat din greu, toti insa s-au ales cu buna de dispozitie.

Aceasta, fata spune ca participa pentru prima data la o competitie sportiva.

Adeptii unui mod sanatos de viata, unii si-au adus si copii, doar ca acestia doar au dansat.

Dorin ALEXEI, PRESEDINTELE FEDERATIEI DE TRIATLON "Pentru unii dintre ei era ceva interesant, pentru pana acum nu s-a facut asa gen de competitie, dar astazi cand au vazut ca se practica ciclismul si alergatul au inteles ca este un concurs foarte frumos... chiar si pentru santate..."

Competitia a fost organizata pentru prima data la Chisinau.