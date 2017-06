Au furat bicicletele pentru a se plimba, iar acum risca pana la 4 ani de puscarie: le-au vazut langa un lac, au urcat pe ele si au plecat. Ale cui erau bicicletele? Doi invidizi din Floresti, retinuti - FOTO

Potrivit politiei, indivizii au furat bicicletele a trei turisti din Ucraina. S-a intamplat in noaptea de 24 iunie. Turistii au facut un popas in preajma unui lac din apropierea satului Cunicea, iar dimineata s-au trezit cu bicicletele furate.

In urma investigatiilor, oamenii legii au retinut suspectii, iar in urma audierilor acestia si-ar fi recunoscut vina, declarand ca au furat bibcletele in valoare de 38 000 de lei, pentru a se plimba.

Bicicletele au fost restituite proprietarilor, iar banuitii risca pana la 4 ani de inchisoare.