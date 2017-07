Au furat doua Mercedesuri de lux dintr-o parcare si aveau de gand sa le vanda in Ucraina. Doi barbati din Vulcanesti, retinuti - VIDEO

Potrivit oamenilor legii, unul dintre automobile de model Mercedes GL, in valoare de 25 de mii de euro a fost furat la sfarsitul lunii iunie. Cei doi indivizi de 27 si 43 de ani, originari din Vulcanesti ar fi inchiriat automobilul pentru cateva zile pentru a face o copie la cheie. Ulterior, acestia au intrat in parcarea in care se afla masina si au iesit cu ea fara ca paznicul sa observe acest lucru. Mercedesul a fost gasit ulterior in garajul unuia dintre indivizi.

Pentru ca proprietarii firmei de inchiriere sa nu-i gaseasca, hotii au dezactivat sistemul de navigare GPS. Acestia au scos si numerele de inmatriculare si intentionau sa vanda masina in Ucraina prin regiunea transnistreana. Oamenii legii ii suspecteaza pe cei doi ca ar mai fi furat un Mercedes de acelasi model, doar ca din strada. Ei sunt cercetati penal pentru furt in proportii deosebit de mari si risca pana la 12 ani de inchisoare.