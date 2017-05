Au furat seminte de floarea soarelui, erbicide si chimicale de peste 600 de mii de lei. Patru indivizi, retinuti. Ce au gasit politistii la domiciliile acestora: "La pamant!" - VIDEO

Potrivit Politiei, acestia sunt domiciliati in orasele Soroca, Floresti si Chisinau. S-a stabilit ca in noaptea de 26 martie curent, suspectii au intrat pe teritoriul unei intreprinderi din satul Bulboci, raionul Soroca. Acestia, au stricat lacatul de la depozit, furand 160 de saci cu seminte de floarea soarelui, erbicide si chimicale destinate pentru protectia culturilor agricole. Astfel, au adus o paguba materiala victimei, in suma de 601 583 lei.

Ca urmare a 30 de perchezitii, la domiciliile suspectilor, au fost gasite arme de foc, obiecte din aur, sume de bani si valuta, substante asemanatoare cu drogurile, seminte de floarea soarelui si porumb, erbicide si chimicale destinate pentru protectia culturilor agricole, precum alte bunuri si obiecte ce prezinta interes pentru cauza penala.

La moment, trei dintre suspecti sunt arestati pentru 30 de zile, iar unul este retinut pentru 72 de ore. Acestia risca inchisoare de la 7 la 12 ani.

Ofiterii de investigatii continua cercetarile pentru stabilirea tuturor circumstantelor.