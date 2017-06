Tufe de canepa... printre randurile de porumb de pe un teren in apropiere de Bacioi: proprietarul lotului de pamant este de negasit - VIDEO

Potrivit politiei, tufele de canepa au fost scoase si expediate la Centrul tehnico-criminalistic pentru expertiza.

Autoritaile au initiat investigatii pentru a identifica proprietarului lotului de pamant.

Persoanele implicate in acest caz risca sa fie sanctionati cu amenda in marime de la 8 000 pana la 14 000 lei, munca neremunerata in folosul comunitatii de pana la 150 de ore sau inchisoare de pana la 1 an.