Au gasit paza! Minorul suspectat de omorul adolescentei din Straseni urmeaza sa fie supus expertizei psihiatrice si transferat la Spitalul de Psihiatrie. Asa arata locul unde si-ar putea petrece urmatoarea luna - GALERIE FOTO

Potrivit sefului de expertiza psihiatrico legala de la Spitatul Clinic de Psihiatrie, au fost gasite persoane care sa asigure paza la sectia unde urmeaza sa fie internat suspectul. Astfel, maine, 14 februarie, minorul de 17 a fost programat pentru a fi expus expertizei psihiatrice.

Rezultate testului medical urmeaza sa fie gata in 30 de zile, iar in tot acest timp minorul urmeaza sa fie internat la sectia de Psihiatrie.

Asa arata sectia separata de Spital, unde urmeaza sa fie internat suspectul:

Saptamana trecuta, un reprezentant al Inspectoratului de Politie Straseni a mers sa depuna decizia instantei pentru ca tanarul sa fie internat la psihiatrie, insa atunci nu a fost posibil acest lucru. De la sfarsitul lui ianuarie, detinutii internati acolo au fost escortati inapoi in penitenciare, iar institutia si-a inchis usile dupa ce a ramas fara paza.



In cazul minorului de la Straseni, procurorii spuneau ca dosarul nu poate fi trimis in judecata atata timp cat nu exista rezultatele expertizei psihiatrice.

Tanarul de 17 ani a fost extradat acum aproximativ o luna, fiind retinut la inceputul lunii decembrie la frontiera romano-ungara de catre politistii maghiari.



Adolescentul de 17 ani a plecat in Romania a doua zi dupa ce, impreuna cu trei prieteni, ar fi ucis fata de 14 ani. Alti doi suspecti de 14 si 15 ani se afla in arest in izolator, iar al patrulea, de 13 ani nu poate fi cercetat penal. Adolescenta de 14 ani a disparut pe 25 noiembrie, iar in aceeasi zi ar fi fost ucisa de iubitul sau si amicii lui.