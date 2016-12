Au gasit soferul, insa nu si victima. Politia cauta o persoana care a fost spulberata pe trecerea de pietoni din capitala - VIDEO

Potrivit politiei, accidentul s-a intamplat in dimineata zilei de 21 noiembrie la intersectia strazilor Independentei si Teilor. Potrivit celui care a filmat, tanarului nu a fost ranit grav asa ca a plecat in drumul sau. Pana in prezent victima nu s-a adresat cu o plangere la politie si nici nu a cerut ajutorul medicilor.

Dupa ce politistii au identificat soferul care se afla la volanului Chrysler-ului care a lovit pietonul, acum ei sunt in cautarea victimei. Soferul implicat in incident risca o amenda de pana la 800 lei cu privarea de dreptul de a conduce un mijloc de transport pe un termen de la 2 ani pana la 3 ani.