Au gatit pentru o cauza nobila. Elevii liceului Vasile Alecsandri din capitala au organizat un targ pe holul institutiei la care au vandut colegilor si profesorilor gustari si deserturi pregatite de ei. Ce vor face cu banii adunati - VIDEO

Briose, tartine sau bezele, sunt doar cateva din felurile de mancare aduse la targul de astazi. Bucatele acestei eleve s-au bucurat de cel mai mare succes, farfuriile sale cu tartine, s-au golit primele.

Victoria TEPENIUC, ELEVA: “Am gatit niste tartine si s-au vandut toate spre mirarea mea. Am luat piinea, am uns-o cu unt, am pus pieptul de pui si le-am dat in rola.”

L-a gatit s-au implicat nu doar fetele ci si baietii.

Sandu NANI, ELEV: “Eu am gatit checuri, sunt foarte gustoase pe cuvantul meu de onoare. Am facut aluatul din ou, galbenus eparat de albus si am pus praf de copt faina, zahar.”

Ion STICI, ELEV: “Le-am facut de casa, m-a ajutat si mama un pic. Calitate foarte buna, mai mult mar decat aluat. Se merita la asa un pret bun. Am facut reducere de la 15 la 10.”

Cei care nu au participat anul acesta la targ, spun ca la anul o vor face neaparat.

“Pentru prima impresie crezi ca are un gust obisnuit. Promoveaza lucruri frmoase.”

“Mi-am luat o briosa de ciocolata, imi place foarte mult. Nu am participat, in schimb colegii mei au participat sper in viitor sa particip si eu.”

Si profesorii au pregatit bucate pe care le-au vandut.

Nicoleta FIODOROV GANEA, PROFESOARA: “Am pregatit niste bezele foarte colorate, m-am gandit sa fie desertul copilariei mele. Speram sa adunam macar o mie de lei.”

Altii au venit doar cu cumparatul.

Daniela VACARCIUC, DIRECTOR LICEUL TEORETIC VASILE ALECSANDRI: “Mi-am ales niste copturi de post. Noi desfasuram vreo cinci actiuni de caritate in cinci case de plasament si orfelinate. Un pic ne-am impotmolit si nu reuseam sa adunam bani, copiii au venit cu ideea sa organizam un targ.”

Din banii colectati, elevii urmeaza sa cumpere cadouri pentru copiii dintr-un orfelicant din capitala.