Au iesit la protest de Ziua Copiilor. Tinerii de la PAS, alaturi de simtinzantii partidului au marsaluit prin capitala, fiind nemultumiti de calitatea alimentelor in gradinite si scoli - VIDEO

Taci si mananca! - asa si-au intitulat, marsul membrii si simpatizantii Partidului Actiune si Solidaritate. Protestarii, in mare parte parinti, si-au manifestat nemultumirea fata de produsele de proasta calitate care ajung in meniul copiilor din scoli si gradinite.

"Aceasta meniu pe care il au copii sa fie schimbat cu cel al deputatilor pentru ca nu ca sa vada ce mananca "

"Ziua copiilor nu este doar baloane si inghetata, ci trebuie sa atragem atentia si despre probleme"

Oamenii spun ca meniul este sarac, iar mancare nesanatoasa.

"eu sunt profesoara si va spun ca nu mananc mancarea de la scoala. Cand vezi deja piept de pui, deja ti se intuneca in fata ochilor..."

Aceasta mamica se plange ca de mai multe ori s-a intamplat ca fiica ei sa se intoxice la gradinita

"Nu trebuie să ne fie frică să ducem copii noştri la grădiniţă şi să ne gândim dacă seara va fi totul în regulă. Uneori în gradiniţă intri şi miroase frumos, uneori insă a ceva stricat. "

Protestarii s-au adunat in fata unui centrul comercial, dupa care au marsaluit pe trotuar pana la Guvern, unde au vrut sa depuna o petitie cu mai multe solicitari.

Nu au gasit insa pe nimeni, pentru ca azi functionarii au avut zi libera.

Anul trecut in luna noiembrie, 17 persoane au fost retinute de catre de procurorii Anticorupie si CNA in dosarul alimentelor alterate, functionari de la directiile educatie din Chisinau si reprezentanti ai catorva firme. Oamenii legii au descoperit ca in urma unor licitatii trucate pe masa micutilor a ajuns peste, carne de pui, dar si legume alterate. Ieri, procuratura anticoruptie a anuntat ca dosarul a fost trimis in instanta de judecata.