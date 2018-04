Au iesit la scaldat si la bronzat. Soarele dogorator i-a scos pe oameni din casa. Cat indica mercurul in termometre - GALERIE FOTO

A fost aglomeratie mare astazi in parcurile din capitala. Soarele dogorator i-a determinat pe moldoveni sa renunte definitiv la hainele groase, astfel ca acestia au trecut la tricouri si pantaloni scurti.

Termometrele indica la aceasta ora 28 si 29 de grade in raioanele de Nord si Centru. Cel mai cald este in Sud, acolo unde mercurul s-a ridicat pana la 29 de grade.

Daca azi putem face si plaja, de maine insa va trebui sa oprim aparatele de aer conditionat, pentru ca temperaturile vor scadea in medie cu 8 grade. Pe intreg teritoriul tarii vor cadea ploi puternice. La Nord vor fi 21 de grade, in centru cu un grad mai mult. In Sud nu va fi mai cald de 23 de grade. In weekend vremea isi revine la normal.

Anul trecut in aceasta perioada tara isi revenea dupa ninsorile abundente cu care ne-a surprins aprilie, iar Chisinaul era scufundat in apele adunate de la topirea acesteia.