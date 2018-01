Au turat motoarele la maximum. Nu pentru a castiga vreo competitie, ci pentru a debloca vehicule prinse in nameti. Politistii i-au rugat pe soferii de masini Off Road sa-si ia Jeep-urile si sa-i ajute - VIDEO

Ninsoarea de ieri a scos toti drumarii, salvatorii si politistii pe sosele din tara, insa nici asa nu a fost de ajuns. Neputinciosi in fata ninsorii abundente si stratului consistent de zapada depus peste tot, politistii i-au rugat pe soferii de masini off road sa-i ajute. Astfel, barbatii si-au luat Jeep-urile si au mers in misiune. Au impins masini, au tractat cu SUV-urile mai multe camioane si au scos din santuri automobile.