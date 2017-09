Au inceput inscrierile on-line la gradinita, insa nu toti au acces. Mai mult, lipsesc institutiile private. Care este procedura si ce greutati intampina parintii - VIDEO

Angela MONACU, SEF INTERIMAR, SERVICIUL MANAGEMENT PRESCOLAR, DETS: “Astazi avem inregistrate peste 503 cereri de la parinti”.

Procedura de inregistrare insa nu este atat de simpla. Pentru a-si inscrie picii la gradinita, parintii trebuie sa acceseze site-ul egradinita.md. Acestia trebuie sa completeze un formular de inregistrare cu diverse date si sa anexeze documente, ulterior vor primi o notificare.

Angela MONACU, SEF INTERIMAR, SERVICIUL MANAGEMENT PRESCOLAR, DETS: “Primeste un email ce confirma ca copilul a fost inregistrat in gradinita data.”

Totusi, nu toti parintii au acces la site-ul nou-creat. Mai multe case noi nu au primit adresa si nu se regasesc in lista, prin urmare parintii nu pot selecta gradinita in functie de locul de trai.

Angela MONACU, SEF INTERIMAR, SERVICIUL MANAGEMENT PRESCOLAR, DETS: “In fiecare an apar case noi de locuit si directia generala emite un ordin de inmatriculare a districtului. Astazi am primit un sunet de pe Ginta Latina unde s-au construit case noi si nu regasesc in districtele care au fost plasate in sistem”.

Cei de la directia educatie spun ca, desi pe site este atasat un ghid al utilizatorului, multi parinti intampina dificultati la atasarea documentelor.

“Nu o sa aiba posibilitatea toate mamicile, nu toate sunt la curent cu modernizarea.“

Multi parinti nici nu stiu despre existenta site-ului.

”În format electronic? Nu am ştiut.”

”Este mai uşor decât să alergi prin tot oraşul.”

Altii, insa, sunt indignati ca pe site nu au fost incluse si gradinitele private.

“Noi vrem în grădiniţa privată. Foarte multe păreri negative, foarte mulţi copii în grupă.”

“In strainatate. Nu vom sta mult aici. Plecam in Austria”.

Directorii de gradinite spun ca i-au informat pe parinti despre noul site.

Silvia TERGIU, DIRECTOARE GRADINITA 46: “Catre data de 25 a fiecarei luni noi oferim informatie despre locurile vacante catre directia generala.”

Egradinita.md include doar cele 130 de gradinite din oras, nu si cele din suburbii.