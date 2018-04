Au inceput pregatirile de Paste. In centrul capitalei muncitorii s-au pus pe treaba: au vopsit jardinierele din beton si au asternut iarba in jurul copacilor din preajma Primariei - GALERIE FOTO

Muncitorii s-au pus serios pe treaba si au inceput in astazi sa pregateasca capitala pentru Paste. Acestia au vopsit jaridinierele de beton si au asternut iarba in jurul copacilor pe strada bd. Stefan cel Mare.

Muncitorii au inceput curatenia inainte de Paste. Acestia au asternut iarba in jurul copacilor din preajma primariei si au vopsit jardinierele din beton.

Contactat de Pro TV, purtatorul de cuvant al Primariei, Vadim Branzaniuc ne-a spus ca cei de la Spatiile Verzi au pus bucatile de iarba in jurul copacilor pe strazile care au fost reparate. Asta trebuie sa faca pe toate strazile care au fost reparate, tine de inverzire.

Ieri, au fost deschise iarmaroacele de Paste in capitala. Comerciantii au scos la tarabe cozonaci, oua de ciocolata si diferite lucruri bune de pus pe masa de sarbatoare. In prima zi, insa, nu prea au avut vanzari. In Scuarul Catedralei au fost amenajate cateva zeci de tabere cu delicii si obiecte decorative pentru sarbatorile pascale. Vanzatorii si-au expus cei mai frumosi cozonaci - de toate formele si pentru toate gusturile.

In acest an, de Paste nu vom avea decor de sarbatoare in centrul capitalei. Silvia Radu a spus ca prea multi bani se cheltuiau pentru iepurasi si luminite, asa ca de data aceasta decoratiunile vor lipsi. Traditia de Blajini de a pune la dispozitia locatarilor transport gratuit pana la cimitir, va fi, insa, pastrata.