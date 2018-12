Au inceput show-urile live la Vocea Romaniei. Aseara, publicul si-a votat favoritii, pe care i-a trimis in semifinala concursului

„The sound of silence“ a fost piesa, pe care a interpretato Vitalie Maciunschi, aseara in prima editie live de la Vocea Romaniei. Moldoveanul a concurat cu Leticia pentru un loc in semifinala, iar publicat i-a oferit lui sansa de a trece mai departe.

Alma Boiangiu, concurenta din echipa lui Tudor Chirila, a facut un adevarat spectacol pe scena. Publicul a aplaudat indelung si, intr-un final, ea a primit un loc in urmatoarea etapa.

Si Alexa Dragu a reusit sa-i convinga pe spectatori ca merita sa lupte pentru marele trofeu.

Concurenta din echipa Irinei Rimes se afla astfel printre norocosii, care au trecut in semifinala. Si Renate Grad si-a etalat vocea cum a putut mai bine, iar pentru asta a fost rasplatit prin voturi.





In aceasta seara, intr-o noua editie live, concurentii de la Vocea Romaniei vor oferi un spetacol pe cinste, dedicat Zilei Nationale a Romaniei si vor canta numai melodii romanesti.