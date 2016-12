Au incercat sa iasa din tara cu mii de pachete de tigari, insa nu le-a reusit. Unde s-au gandit soferii sa le ascunda - GALERIE FOTO

7800 de tigarete au fost depistate si confiscate la postul vamal Leuseni, cu ajutorul cainelui antitabac - Donna. Ele erau ascunse in roata de rezerva a unui autoturism. Bunurile apartineau unui moldovean in varsta de 22 ani.

Alte 8000 de tigarete nedeclarate si o arma pneumatica a fost descoperita la vama Sculeni in autoturismul unui sofer in varsta de 49 de ani. Arma pneumatica se afla in sertar sub scaunul soferului. Ea a fost ridicata si transmisa spre expertiza.