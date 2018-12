Trei indivizi au ajuns pe mana politiei, dupa ce au intrat in mai multe case din capitala si au iesit de acolo cu lucruri de peste jumatate de milion de lei. Cum actionau - VIDEO

Potrivit politiei, cei trei indivizi au intrat in cel putin noua locuinte. Acestia spargeau geamurile, intrau in incapere, luat tot ce le placea si fugeau. Autoritatile sustin ca banuitii au furat lucruri in valoare de cel putin 500.000 de lei.

Dupa mai multe investigatii, oamenii legii i-au prins si retinut pe cei trei. In urma perchezitiilor, la domiciliile lor, politistii au gasit o parte din lucrurile pe care faptasii le-au luat din locuinte.

Suspectii au fost retinuti si dusi la inspectorat pentru audieri.