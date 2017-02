Au intrat noaptea intr-o banca din Comrat, au furat 900 de mii de lei si s-au facut nevazuti. Politia cauta faptasii - FOTO

Totul s-a intamplat in noaptea de vineri spre sambata. Potrivit politiei, mai multi indivizi au spart usa din spate bancii, au patrus in interior, au fortat seiful, au luat de acolo 900 de mii de lei si s-au facut nevazuti. In timpul spargerii, in interiorul bancii nu se afla nicio persoane, iar administratia bancii a anuntat politia despre cele intamplate abia a doua zi in jurul orei 11:00. Acum politia urmeaza sa-i caute si sa-i indentifice pe indivizii care au comis spargerea.