Au intrat prin portbagaj dupa care au pornit motorul de la firele electrice, iar la scurt timp masina a luat foc. Ce a patit un barbat din Stauceni - VIDEO

Potrivit Politiei, un barbat de 42 de ani din comuna Stauceni a ramas fara masina, dupa ce doi indivizi i-au furat automobilul si l-au abandonat pe un camp.

La fata locului au fost solicitati ofiterul de urmarire penala, expertului criminalist si ofiterii de investigatii pentru a investiga cazul si pentru a strange probe, privind stabilirea circumstantelor in care a fost incendiata masina. Concomitent, investigatiile initate la identificarea faptasilor, au demonstrat ca in acest caz ar fi fost implicati doi indivizi, domiciliati in comuna Stauceni cu varstele de 25 ani si 26 ani.

Ulterior acestia au fost localizati si retinuti, iar in cadrul audierilor banuitii si-au recunoscut complicitatea cu lux de amanunte.

Potrivit lor, automobilul a fost rapit pe parcursul noptii cu scopul de a se plimba. Acestia au patruns prin portbagaj, care la acel moment ar fi fost descuiat, au pornit motorul de la firele electrice si au pornit in directia comunei Tohatin. Ei sustin ca automobilul ar fi luat foc in timpul deplasarii de la un eventual scurt circuit, dupa care l-au abandonat pe un camp si au fugit.



Cei doi sunt cercetati penal pentru furtul masinii si risca o pedeapsa cu inchisoare pe un termen de la 4 ani pana la 7 ani.